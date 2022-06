Verwertungsmöglichkeiten für papierbasierte Verpackungen

Der Karton, aus dem die Schalen bestehen, kann einfach geformt und bedruckt werden. Das Material ist leicht, aber stabil genug für die Verarbeitung in herkömmlichen Produktionsanlagen. Es sorgt zudem bei unterschiedlichen Foliensubstraten und Maschinen für eine zuverlässige Versiegelung. Die Pappe wird in einem einschichtigen Extrusionsverfahren mit Ecovio PS 1606 beschichtet. Aufgrund seiner Barriereeigenschaften ermöglicht das BASF-Biopolymer auch den Einsatz von Recyclingpapier für Lebensmittelverpackungen. Dank des hohen Anteils an nachwachsenden Rohstoffen werden CO2- und somit auch Treibhausgasemissionen reduziert. „Die Kompostierung ist der ressourcen-schonendste Prozess für das Recycling von Lebensmittelabfällen“, erklärt Rowan Williams vom Market Development Biopolymere bei BASF. „Diese Verpackungslösung unterstützt die Kreislaufwirtschaft und trägt so dazu bei, dass weniger Lebensmittelabfälle und verschmutzte Lebensmittelverpackungen auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen landen. Auf diese Weise werden dazugehörige Treibhausgasemissionen vermieden. Die aktuell erhältlichen Lebensmittelschalen aus PET sind nicht wiederverwendbar; das mechanische Recycling gestaltet sich oft schwierig und ist unwirtschaftlich. Aus diesem Grund enden sie häufig auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen. Mit Confoil haben wir den idealen Partner für die Entwicklung einer Lebensmittelverpackung gefunden, die zeigt, dass Nachhaltigkeit mit technischer Leistungsfähigkeit einhergehen kann.“

Ecovio PS 1606 eignet sich sowohl für Anwendungen mit gekühlten und heißen Inhalten sowie für Schalen und Teller, die trockene, feste, flüssige oder fettige Lebensmittel fassen müssen. BASF bietet unterschiedliche Biopolymer-Typen für Extrusionsbeschichtung und Laminierung an. Je nach Biopolymer-Type und Art des Papiers sind Lösungen für die Heimkompostierung oder für industrielle Kompostieranlagen möglich.

Markteinführung auf der Jahreskonferenz der Australian Organics Recycling Association

Die Schalen wurden erstmals auf der Jahreskonferenz 2022 der Australian Organics Recycling Association (AORA) in Glenelg, Australien, vorgestellt. Zu diesem Anlass erklärte der AORA-Vorsitzende, Peter Wadewitz: „Die australischen Standards für kompostierbare Kunststoffe gelten weltweit als die strengsten. Die industrielle Kompostierung ist ein wichtiger Teil der Kreislaufwirtschaft, bei der organische Abfälle in wertvolle Ressourcen umgewandelt werden, anstatt sie auf Deponien zu entsorgen oder zu verbrennen. Kompost aus organischem Recycling kann in der Landwirtschaft eingesetzt werden, um geschwächte Böden zu stärken, organische Stoffe an den Boden zurückzugeben, und so die künftige Produktivität sichern.“ Die neue Verpackungslösung eignet sich für das Recycling organischer Stoffe, das z.B. in Australien unter der Abkürzung FOGO (Food Organics and Garden Organics) bekannt ist. Dabei dürfen Lebensmittelabfälle in Biotonnen für Gartenabfall gesammelt werden, die dann zu qualitativ hochwertigem Kompost recycelt werden. Mit dem National Waste Policy Plan haben sich die Bundesstaaten und Territorien von Australien dazu verpflichtet, die FOGO-Sammlung auszubauen: Bis Ende 2023 soll sie in allen Haushalten und Unternehmen zur Verfügung stehen.