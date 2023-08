Die Nachhaltigkeit fördert auch den Verkauf regional hergestellter Produkte.

Ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist auch der Verkauf regional hergestellter Produkte von kleineren Anbietern. Vor einigen Jahren hätten diese Unternehmen keine Chance gehabt, bei den großen Ketten gelistet zu werden. Nun kann man diesen Trend zu Regionalem in einigen Supermärkten feststellen. So sind in einigen Rewe-Märkten im Raum Heidelberg, Heimat des Hüthig-Verlags, regionale Produkte zu finden, die auch in Sachen Verpackung nicht zurückstehen. Zwei Beispiele: Die Bonbon Manufaktur Heidelberg verkauft jeweils 100 g ihrer glutenfreien und veganen Bonbons „Sweets by heidelbonbon“ in einer Glasverpackung mit Schraubdeckel. Das andere Beispiel ist die Kaplinio Kaffeerösterei mit ihren Kaffeespezialitäten, die in Heidelberg geröstet und verpackt werden.