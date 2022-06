Geleebohnen der Marke „Jelly Belly“ verfügen in ihrem Heimatland, den USA, über eine große Fangemeinde und sind in etwa so bekannt und beliebt wie Haribo-Goldbären in Deutschland. Der Hersteller, die Jelly Belly Candy Company beziehungsweise ein Teil der Eigentümerfamilie, versucht nun in Lizenz und mit einer neu gegründeten Firma, die Marke um ein kohlensäurehaltiges Getränk mit einigen der bekannten Geschmacksrichtungen zu erweitern. In einem ersten Schritt wurden acht Sorten ausgewählt, um daraus ein Getränk zu machen, darunter auch Wassermelone, Lemon Lime und Orange Sherbet. Das Getränk enthält weder Zucker noch Süßstoffe. Als Verpackung wird eine Getränkdose mit 355 ml Inhalt und Ring-Pull eingesetzt. Die bedruckte Dose ist auf den ersten Blick als Jelly-Belly-Produkt zu erkennen.