Verschiedene Beerensorten gelten als sehr empfindlich in Bezug auf Lagerung und Versand. Rewe hat im Rahmen der Nachhaltigkeit Verpackungen überarbeitet oder Vorgaben angepasst. So verkauft das Unternehmen unter der Marke „Rewe Bio“ 300 g Erdbeeren in Bio-Qualität in einer geklebten, konischen Rechteckschale aus braunem Karton. Die Schale ist ausreichend stabil, um die Erdbeeren vor Druck zu schützen, und im Bereich der langen Seitenwand mit Öffnungen zur Belüftung der Früchte versehen. An der Oberseite ist die Schale nach außen umgeschlagen, um einen Siegelrand zum Fixieren der transparenten Verschlussfolie aus Kunststoff zu erzeugen. Über diesen Rand lässt sich die Schale öffnen, wobei eine partielle Ablösung der Kartonlagen erfolgt. Ein kleines Klebeetikett enthält alle Daten und ermöglicht einen direkten Blick auf die Früchte.