Die niederländische Firma Seepje B. V. verkauft unter eigenem Namen verschiedene natürliche Wasch- und Reinigungsmittel auf Basis der Waschnussschale in nachhaltigen Verpackungen, die in Förderwerkstätten hergestellt beziehungsweise komplettiert werden. Ein Beispiel hierfür ist eine 100 % natürliche, nach Eukalyptus und Rosmarin duftende Flüssigseife in einer zu 97 % aus Rezyklat bestehenden RHDPE-Flasche mit 300 ml Inhalt. Die Flaschenform erinnert an ein Stück Seife und ist mit einer beidseitigen Prägung versehen. Ausgebracht wird die Seife über einen sperrbaren Pumpspender. Statt mit einem Etikett ist die Flasche mit einer Karton­banderole ausgestattet, die sich entweder bei der Entsorgung oder schon vorher bei der Benutzung im Bad einfach entfernen lässt. Die Banderole ist über eine Vertiefung am Flaschenrand und einen Klebsticker fixiert.