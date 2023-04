Getränkeherstellung zu Hause – schont die Umwelt in vielerlei Hinsicht.

Den alten Spruch „The trend is your friend“ nutzen die Hersteller von Erfrischungsgetränken und füllen Konzentrate ihrer Produkte als Sirup ab. Waren bis vor einigen Jahren in den Regalen fast nur Produkte der Marke Teisseire aus Frankreich zu finden, sind heute unter anderem Namen wie Hella, Fanta, Capri-Sun und auch der wiederbelebte deutsche Klassiker Tri-Top zu finden. Jüngster Einsteiger in diesen Markt ist Sirup des Markenklassikers Sunkist, seit Ende 2022 in der griffig taillierten Flasche mit 500 ml Inhalt. Im Mischungsverhältnis 1:7 lassen sich aus einer Flasche Sirup vier Liter Getränk herstellen. Gespendet wird das Konzentrat über einen aufgeschraubten Scharnierdeckel mit Dosieröffnung. Unter dem Deckel befindet sich eine Siegelmembran, die vor der Erstentnahme entfernt werden muss.