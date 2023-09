Der Trick für heiße Tage – in der Flasche befindet sich vorgeformtes Eis.

Besonders in den heißen Sommermonaten stören sich Kunden an schnell warm werdenden Getränken, gerade auch bei RTD-Cocktails. Die deutsche Kukki GmbH hat ein Produkt im Angebot, das ein kühles Trinkerlebnis verspricht: Die Firma füllt acht verschiedene, fertig gemixte Cocktails in Glasflaschen ab, die bereits Eis enthalten. Bei der Herstellung des Getränks werden mehrere, in einem patentierten Verfahren besonders gepresste Eisstücke durch den Flaschenhals in die Flasche eingebracht, Zutaten wie Beeren beigefügt, mit dem Cocktail befüllt und anschließend eingefroren. Zum Trinken wird die Flasche angetaut und geschüttelt. Der Cocktail wird flüssig, das Eis bleibt gefroren und ermöglichtt für eine gewisse Zeit einen kühlen Drink.