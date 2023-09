Der Packaging Valley Makeathon findet unter der Schirmherrschaft von Packaging Valley Germany e.V. mit Unterstützung der Firma ITQ GmbH und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und dem Rems-Murr-Kreis am 21. und 22. November 2023 wieder dezentral statt.

An verschiedenen Orten treffen sich Studierende, Start-ups, Fachkräfte aus Unternehmen und Technikbegeisterte, um gemeinsam an Lösungen für Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Verpackungsmaschinenbau zu tüfteln, zu entwickeln und zu arbeiten. Über digitale Plattformen sind alle Beteiligte miteinander vernetzt und präsentieren am Ende ihre Ideen, Lösungen und Entwicklungen.

Wer kann sich für den Makeathon anmelden?

• Studierende und Fachleute: Der Makeathon wendet sich an technik- und softwarebegeisterte Talente aus dem Verpackungsmaschinenbau und anderen Bereichen, die neugierige und auf der Suche nach außergewöhnlichen Entwicklungschancen sind.

Du bist ein Teamplayer, der Technik liebt und gerne lernt? Bist Du zielstrebig und ein pragmatischer Macher, der etwas bewirken will? Die Veranstaltung ist offen für Studierende, Hochschulabsolventen, junge, aber auch erfahrene Fachleute.

• Unternehmen aus der Verpackungsmaschinenbranche: Basis des Makeathon bilden die Unternehmen aus dem Cluster Packaging Valley mit ihren Verpackungsmaschinen- und Servicekompetenzen. Sie stellen Locations, Werkzeuge und Know-how zur Verfügung. Aber auch andere Unternehmen aus dem Umfeld Verpackungsmaschinenbau und der damit verbundenen Automatisierungstechnik sind bei diesem Projekt beteiligt.

• Hochschulen und Technologiepartner: Mehrere Hochschulen sind Partner des Packaging Valley Makeathon und stellen zum einen die Brücke zu den Studierenden her und bringen zum anderen ihr technisches und wissenschaftliches Know-how in das Projekt ein.

Was ist die Aufgabenstellung beim Makeathon?

Das Ergebnis des Makeathon können technologische und strukturelle Konzepte und Lösungsansätze zu den folgenden Themen sein:

• Das Ausschöpfen der technologischen Möglichkeiten bei vorbeugender Wartung und Fernwartung.

• Der Einsatz der künstlichen Intelligenz (beispielsweise Daten von laufenden Maschinen extrahieren, um neue Maschinen zu optimieren).

• Konzepte und Lösungen für die Onlineabnahme von Maschinen (FAT)

• VR- und AR- im Verkaufsprozess, der Entwicklung, Inbetriebnahme und Wartung.

• Anwendungen von digital Twins zur besseren Gestaltung von Maschinen.

• Einsatz von Cloud Technologien, um Produktion und Bedarf von kritischen medizinischen Gütern besser in Einklang zu bringen.

• Die Begleitung der Mitarbeiter im Change-Prozess hin zu wachsender Digitalisierung.