Markt Differenzierung am Point of Sale Hochwald setzt bei „Bärenmarke“-Hafergetränken auf Kartonverpackung

Hochwald steigt mit einer Reihe von Hafergetränken in der Familienpackung SIG Vita in das stetig wachsende Segment der pflanzlichen Produkte ein. Die Verpackungslösung ist einfach in der Handhabung und ermöglicht Differenzierung am Point of Sale. Einfach hier klicken.