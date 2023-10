Markt Investitionen für weiteres Wachstum Gerhard Schubert GmbH weiht neue Halle für die Endmontage ein

Nach anderthalbjähriger Bauphase und noch längerer Vorbereitungszeit war es am Freitagabend, den 22. September endlich so weit: Mit einer feierlichen Einweihungsfeier, an der rund 1.100 Gäste teilnahmen, eröffnete die Gerhard Schubert GmbH an ihrem Firmenstandort in Crailsheim die neue Endmontagehalle. Einfach hier klicken.