Vor dem Erreichten hat Stefan König großen Respekt: „Herr Bühler hat Optima zu dem Unternehmen gemacht, was es heute ist. Ich freue mich, die über 100-jährige Erfolgsgeschichte weiterführen zu dürfen. Wir sind in hochattraktiven Branchen tätig, haben ein breites Prozess- und Technologiewissen und erfahrene, engagierte Mitarbeiter – also beste Voraussetzungen, wirksame Beiträge zum Erfolg unserer Kunden zu leisten.“

König soll als CEO die Geschäftsführung koordinieren sowie Initiativen und Beschlüsse zur Zielerreichung treffen und durchführen. Er teilt sich mit Dr. Johannes-Thomas Grobe die Verantwortung für die vier Geschäftseinheiten Pharma, Consumer, Nonwovens und Life Science inklusive des Bereichs Wasserstoffwirtschaft, sowie die unternehmensübergreifenden Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Marketing.

Die Zentraleinheiten wie Personal und Finanzen verantwortet Jan Glass. Er wird im Laufe des Jahres sein Amt an seinen designierten Nachfolger Marco Beyl übergeben.