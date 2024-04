Die erste große Herausforderung bei der Berechnung des CO 2 -Abdrucks einer Maschine liegt in der Komplexität ihres Lebenszyklus: Von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Produktion, Einsatzort und Nutzung bis hin zum Recycling oder auch Remanufacturing am Ende der Lebensdauer sind viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, die jeweils eigene Emissionen verursachen. Jede dieser Phasen muss genau analysiert und bewertet werden, um den gesamten CO 2 -Fußabdruck der Maschine zu erfassen. Dies erfordert umfangreiche Daten, die oft schwer zugänglich sind.

Unterschiede in der Nutzung

Die Nutzung einer Maschine kann stark variieren, abhängig von Branche und Unternehmen, was die Berechnung ihres CO 2 -Abdrucks weiter erschwert. Unterschiedliche Produktionsvolumen, Wartungspraktiken und Betriebszeiten führen zu stark schwankenden Energieverbräuchen und damit zu unterschiedlichen CO 2 -Emissionen. Um eine genaue Berechnung zu ermöglichen, müssten individuelle Nutzungsprofile für jede Maschine erstellt werden, was in der Praxis oft nicht umsetzbar ist.

Verwendete Energiequellen

Ein weiterer Faktor, der die Berechnung des CO 2 -Abdrucks kompliziert macht, sind die verschiedenen Energiequellen, die für den Betrieb der Maschinen verwendet werden. Der CO 2 -Ausstoß hängt also stark davon ab, ob eine Maschine mit Strom aus fossilen Energien wie Kohle oder Erdgas betrieben wird, oder auch regenerativen Quellen bis hin zur eigenen Photovoltaik-Anlage. Da die verfügbaren Energieträger von Region zu Region unterschiedlich sind, muss für eine genaue Berechnung der geografische Standort der Maschine berücksichtigt werden.

Standards und Methoden