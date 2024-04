Dr. Oliver Hanka (Bild: PWC Germany)

Ein aktuell noch regelrechtes Schläfer-Thema hat Dr. Oliver Hanka im Gepäck: den Cyber Resilience Act, kurz CRA. Die neue EU-Verordnung setzt grundlegende Sicherheitsanforderungen, verlangt von Herstellern ein Risikomanagement-System, regelmäßige Sicherheitsupdates und Transparenz durch Konformitätserklärungen. Der CRA erfordert, dass Unternehmen ihre Produkte von Beginn an sicher gestalten. Was viele nicht wissen: Betroffen sind alle Geräte und Systeme, die mit anderen kommunizieren können. Das kann ein Staubsaugerroboter – oder eben auch eine Verpackungsmaschine sein. Und was ebenfalls viele noch nicht wissen: In Kraft tritt die CRA voraussichtlich noch im Jahr 2024. Hier herrscht also definitiv Handlungs- und Diskussionsbedarf.

Um die Herausforderungen bei der Umsetzung von Industrie 4.0 in funktionierende Geschäftsmodelle geht es im Vortrag von Smartfactory. Diese liegen oft in der Komplexität der notwendigen Technologien und der erforderlichen interdisziplinären Integration. Noch immer kämpfen viele Unternehmen mit der Digitalisierung ihrer bestehenden Prozesse und der Integration neuer, smarter Technologien in ihre Produktionslinien. Ein weiteres Hindernis ist die Skalierbarkeit der Lösungen, die sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Aspekte betrifft. Zudem erfordert die Implementierung von Industrie 4.0 ein Umdenken in der Unternehmenskultur, die Förderung von Fachkräften, die sowohl technisches Know-how als auch Verständnis für digitale Geschäftsmodelle mitbringen, und die Bereitschaft, in neue Geschäftsmodelle zu investieren, die über traditionelle Produktionsprozesse hinausgehen. Die erfolgreiche Umsetzung bedarf einer klaren Strategie, interdisziplinärer Teams und der Bereitschaft, bestehende Geschäftsmodelle zu hinterfragen und anzupassen.