Diese Legacy-Systeme erfordern umfangreiche Anpassungen oder gar vollständige Ersetzungen, was mit hohen Investitionskosten und Betriebsunterbrechungen verbunden sein kann. Darüber hinaus erfordert die Implementierung von Industrie 4.0-Komponenten wie IoT-Geräten, Big Data-Analysen und künstlicher Intelligenz ein hohes Maß an technischem Know-how, das in vielen Unternehmen nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist und darum entweder teuer eingekauft oder mühsam selbst aufgebaut werden muss.

Organisatorische Herausforderungen

Die Einführung von Industrie 4.0-Lösungen erfordert oft nicht nur technisch tiefgreifende Veränderungen, sondern auch in den Organisationsstrukturen und Geschäftsprozessen. Viele Unternehmen sind jedoch in traditionellen Arbeitsweisen verhaftet und finden es schwierig, die notwendige Agilität und Flexibilität für eine erfolgreiche Digitalisierung aufzubringen.

Dazu kommt, dass die Umstellung auf digitale Geschäftsmodelle eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen erfordert, die in vielen Fällen durch Silo-Denken und mangelnde Kommunikation behindert wird.