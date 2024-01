Kern des Cyber Resilience Act (CRA) ist die Forderung nach einer erhöhten Cyber-Sicherheit für alle Produkte mit digitalen Elementen. Das beinhaltet Software, Hardware und auch IoT-Geräte – also alles, was mit anderen Produkten kommunizieren kann.

Für Hersteller von Verpackungsmaschinen bedeutet dies, dass sie sicherstellen müssen, dass ihre Produkte von der Entwicklungsphase an bis hin zum Lebenszyklusende den geforderten Sicherheitsstandards entsprechen. Dies umfasst nicht nur die physische Sicherheit der Maschinen, sondern auch die Absicherung gegen Cyberangriffe und Datenlecks.

Ein zentraler Aspekt des Gesetzes ist die Risikobewertung: Hersteller müssen die potenziellen Cyber-Risiken ihrer Produkte evaluieren und Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen. Dies beinhaltet regelmäßige Updates und Patches, um Schwachstellen zu beheben und die Produkte auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik zu halten.

Was sind die Kernpunkte des Cyber Resilience Act?

Sicherheitsanforderungen für Digitale Produkte: Der Act legt grundlegende Sicherheitsanforderungen für alle Produkte mit digitalen Elementen fest. Dies umfasst Hardware und Software, die in der Europäischen Union verkauft werden.

Der Act legt grundlegende Sicherheitsanforderungen für alle Produkte mit digitalen Elementen fest. Dies umfasst Hardware und Software, die in der Europäischen Union verkauft werden. Risikomanagement: Hersteller müssen ein Risikomanagement-System einrichten, um potenzielle Cybersecurity-Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern.

Hersteller müssen ein Risikomanagement-System einrichten, um potenzielle Cybersecurity-Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern. Sicherheitsaktualisierungen: Der Act fordert, dass Hersteller regelmäßige Updates bereitstellen, um Sicherheitslücken zu schließen und die Geräte sicher zu halten.

Der Act fordert, dass Hersteller regelmäßige Updates bereitstellen, um Sicherheitslücken zu schließen und die Geräte sicher zu halten. Transparenz und Konformität: Hersteller müssen Informationen über die Sicherheitseigenschaften ihrer Produkte bereitstellen und eine Konformitätserklärung ausstellen, um die Einhaltung der Vorschriften zu bestätigen.

Hersteller müssen Informationen über die Sicherheitseigenschaften ihrer Produkte bereitstellen und eine Konformitätserklärung ausstellen, um die Einhaltung der Vorschriften zu bestätigen. Marktüberwachung: Stärkung der Marktüberwachung durch die Mitgliedstaaten, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Wann tritt der Cyber Resilience Act in Kraft?

Der CRA soll voraussichtlich im dritten Quartal 2024 in Kraft treten. Danach haben Unternehmen drei Jahre Zeit, um sich an die neuen Regeln anzupassen. Die Hersteller werden jedoch nur 21 Monate Zeit haben, um sich mit den Anforderungen für die Meldung von Vorfällen und Schwachstellen vertraut zu machen.

Es ist wichtig zu beachten, dass der CRA neue Cybersicherheitsanforderungen für Produkte mit digitalen Komponenten einführt. Dies beinhaltet eine Vielzahl von Hardware- und Softwareprodukten. Die Produkte müssen von Anfang an unter Berücksichtigung der Sicherheit entworfen und entwickelt werden, um bekannte Schwachstellen zu mindern und potenzielle Risiken anzugehen. Hersteller sind verantwortlich für die Planung, Gestaltung, Entwicklung und Wartung ihrer Produkte, um deren Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu gewährleisten. Dies bedeutet effektiv, dass sie Sicherheitsunterstützung für mindestens fünf Jahre bereitstellen müssen.

Unternehmen, deren Produkte in diese Kategorien fallen, müssen daher ein hohes Maß an Cybersicherheit während des gesamten Produktlebenszyklus gewährleisten. Dazu gehört auch, dass Sicherheitsaspekte von Anfang an in den Entwicklungsprozess neuer Produkte integriert werden, ein Konzept, das als „Security by Design“ bezeichnet wird. Ebenso müssen Produkte während der Lieferung, Wartung und Entsorgung sicher bleiben. Umfassende Dokumentationen regelmäßig durchgeführter Risikobewertungen sind obligatorisch, und ausgenutzte Schwachstellen müssen innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden gemeldet werden.