Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist für mittelständische Unternehmen (KMU) zunehmend relevant, insbesondere im Lichte der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union. Diese Richtlinie erweitert die Anforderungen an die nichtfinanzielle Berichterstattung, die bisher in der Non-Financial Reporting Directive (NFRD) festgelegt waren, und betrifft nun eine deutlich größere Anzahl von Unternehmen. Die CSRD zielt darauf ab, die Transparenz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) zu erhöhen. KMU stellt sie vor Herausforderungen – kann aber auch zur Chance werden.

Definition und Ziele der CSRD

Die CSRD wurde formuliert, um sicherzustellen, dass europäische Unternehmen mehr und bessere Informationen über ihre Nachhaltigkeitspraktiken bereitstellen. Seit (Finanzjahr) 2024 müssen große Unternehmen, die von öffentlichem Interesse sind, einschließlich börsennotierter Unternehmen, Banken und Versicherungsunternehmen, die CSRD-Anforderungen erfüllen. Ab 2025 wird diese Anforderung auf große KMU ausgeweitet, und ab 2026 müssen auch bestimmte kleinere KMU, die als nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen gelten, ihre Nachhaltigkeitsberichte vorlegen.

Mangelnde Ressourcen und Kapazitäten bei KMU

Einer der größten Herausforderungen für KMU in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist der Mangel an Ressourcen. Viele mittelständische Unternehmen verfügen weder über die finanziellen noch personellen Kapazitäten, die für die Einrichtung und Aufrechterhaltung einer umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlich sind. Denn die Erstellung solcher Berichte erfordert spezifisches Wissen und Fähigkeiten in den Bereichen ESG und CSR (Corporate Social Responsibility), die in vielen KMU (noch) nicht intern vorhanden sind.

Datenmanagement implementiere, Datenqualität gewährleisten

Die Sammlung und Verwaltung der für die Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlichen Daten stellt eine weitere Herausforderung dar. KMU müssen hierfür Systeme implementieren, die es ermöglichen, relevante Daten zu sammeln, zu speichern und zu analysieren. Dies beinhaltet oft die Einführung neuer IT-Systeme oder zumindest die Erweiterung bestehender Systeme. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Daten ist entscheidend, da sie die Grundlage für den Nachhaltigkeitsbericht bilden.