„Eine Branche, die Zukunft gestaltet – und mich jeden Tag begeistert“

Wenn ich gefragt werde, warum ich in der Verpackungsbranche arbeite, dann gibt es für mich eine klare Antwort: weil sie unglaublich vielfältig, dynamisch und zukunftsrelevant ist. Vor allem aber, weil es mir unheimlich Freude bereitet, Menschen in dieser Branche zusammenzubringen.

Seit 2018 bin ich Teil des Fachpack-Teams in Nürnberg. Als Veranstaltungsleiterin bedeutet das für mich nicht nur, eine der wichtigsten europäischen Fachmessen für Verpackung, Technik und Prozesse vorzubereiten, sondern vor allem eine Plattform zu schaffen, auf der Expertinnen und Experten aus Industrie, Wissenschaft und Praxis zusammenkommen. Hier entstehen Begegnungen, Ideen und Lösungen. Genau das treibt mich an.

Mein Weg in die Verpackungsbranche

Begonnen hat meine Laufbahn mit einer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei der Nürnberg Messe. Schon früh war ich Teil des Fachpack-Teams und konnte in Hallenplanung, Kundenbetreuung und Messeaufbau wertvolle Erfahrungen sammeln. Dabei habe ich schnell gemerkt, dass mich nicht nur das operative Messegeschehen begeistert. Besonders reizvoll fand ich die strategische Arbeit und die Konzeptionierung, weil dort Gestaltungsspielräume entstehen und neue Ideen entwickelt werden können.

Mit der Projektleitung des internationalen Kongresses Partec habe ich diesen Weg konsequent weiterverfolgt und erlebt, wie spannend es ist, Inhalte zu kuratieren und Formate mitzugestalten. Parallel habe ich Betriebswirtschaft studiert – zunächst mit einem Bachelor of Business Administration und zuletzt mit einem Master of Arts in Sales and Marketing. Seit Januar 2025 leite ich nun die Fachpack als Director. Für mich war das ein logischer Schritt. Ich wusste schon immer, dass mein Herz für Messen schlägt, und die nächste Tür hat sich stets zur richtigen Zeit geöffnet.

Verpackung als strategischer Treiber

Die Verpackungsbranche ist ein integraler Bestandteil moderner Industrie. Sie verbindet Schutz, Logistik und Ressourcenschonung mit Innovationskraft. Verpackungen sichern die Versorgung mit Lebensmitteln, ermöglichen globale Warenströme, verlängern Haltbarkeit, gewährleisten Produktsicherheit und leisten gleichzeitig einen zentralen Beitrag zu Nachhaltigkeit. Gerade in Zeiten von Klimawandel, neuen regulatorischen Vorgaben und veränderten Konsumentenanforderungen zeigt sich, wie strategisch bedeutend und zukunftsweisend die Branche ist.