„Eine Branche, die Zukunft gestaltet – und mich jeden Tag begeistert“

Wenn ich gefragt werde, warum ich in der Verpackungsbranche arbeite, dann gibt es für mich eine klare Antwort: weil sie unglaublich vielfältig, dynamisch und zukunftsrelevant ist. Vor allem aber, weil es mir unheimlich Freude bereitet, Menschen in dieser Branche zusammenzubringen.
Seit 2018 bin ich Teil des Fachpack-Teams in Nürnberg. Als Veranstaltungsleiterin bedeutet das für mich nicht nur, eine der wichtigsten europäischen Fachmessen für Verpackung, Technik und Prozesse vorzubereiten, sondern vor allem eine Plattform zu schaffen, auf der Expertinnen und Experten aus Industrie, Wissenschaft und Praxis zusammenkommen. Hier entstehen Begegnungen, Ideen und Lösungen. Genau das treibt mich an.
Mein Weg in die Verpackungsbranche
Begonnen hat meine Laufbahn mit einer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei der Nürnberg Messe. Schon früh war ich Teil des Fachpack-Teams und konnte in Hallenplanung, Kundenbetreuung und Messeaufbau wertvolle Erfahrungen sammeln. Dabei habe ich schnell gemerkt, dass mich nicht nur das operative Messegeschehen begeistert. Besonders reizvoll fand ich die strategische Arbeit und die Konzeptionierung, weil dort Gestaltungsspielräume entstehen und neue Ideen entwickelt werden können.
Mit der Projektleitung des internationalen Kongresses Partec habe ich diesen Weg konsequent weiterverfolgt und erlebt, wie spannend es ist, Inhalte zu kuratieren und Formate mitzugestalten. Parallel habe ich Betriebswirtschaft studiert – zunächst mit einem Bachelor of Business Administration und zuletzt mit einem Master of Arts in Sales and Marketing. Seit Januar 2025 leite ich nun die Fachpack als Director. Für mich war das ein logischer Schritt. Ich wusste schon immer, dass mein Herz für Messen schlägt, und die nächste Tür hat sich stets zur richtigen Zeit geöffnet.
Verpackung als strategischer Treiber
Die Verpackungsbranche ist ein integraler Bestandteil moderner Industrie. Sie verbindet Schutz, Logistik und Ressourcenschonung mit Innovationskraft. Verpackungen sichern die Versorgung mit Lebensmitteln, ermöglichen globale Warenströme, verlängern Haltbarkeit, gewährleisten Produktsicherheit und leisten gleichzeitig einen zentralen Beitrag zu Nachhaltigkeit. Gerade in Zeiten von Klimawandel, neuen regulatorischen Vorgaben und veränderten Konsumentenanforderungen zeigt sich, wie strategisch bedeutend und zukunftsweisend die Branche ist.
Unter dem Leitthema „Transition in Packaging“ bietet die Fachpack deshalb einen kompakten, aber umfassenden Überblick über das, was die Branche bewegt: Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, Automatisierung und die Auswirkungen neuer Regulierungen wie der EU Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Hier wird deutlich: Verpackung ist kein Randthema. Sie ist ein Schlüssel zur Transformation.
Innovation als Normalzustand
Besonders faszinierend finde ich, wie schnell und lösungsorientiert die Branche auf neue Anforderungen reagiert. Ob nachhaltige Materialien, smarte Designs oder digitale Technologien – Innovation ist hier Normalzustand. Die Verpackungsbranche war schon immer widerstandsfähig und anpassungsfähig. Sie beweist immer wieder, dass sie komplexe Herausforderungen nicht nur meistert, sondern in Chancen verwandelt.
Auf der Fachpack erleben wir das hautnah: in den Messehallen, in Foren wie Packbox oder Innovationbox, aber auch in Formaten wie Women4Packaging oder dem Student Day. Genau solche Formate treiben mich an, weil sie die richtigen Leute zusammenbringen, Experten und Anwender, sowie Räume schaffen, in denen Ideen entstehen, Impulse gesetzt und Lösungen gemeinsam angepackt werden.
Meine persönliche Motivation
Mich begeistert besonders der Gedanke, dass wir als Messeorganisation Brücken bauen. Es macht mir großen Spaß, Menschen miteinander zu vernetzen und Orte der Begegnung zu schaffen. Denn oft entstehen die besten Ideen nicht im stillen Kämmerlein, sondern im direkten Gespräch, wenn man Themen gemeinsam anpackt und den Blick über den eigenen Tellerrand wagt.
Und es sind nicht nur die großen Zukunftsfragen, die mich antreiben. Es ist auch das besondere Erlebnis, wenn sich die Messehallen füllen, wenn vertraute Messesounds erklingen: ein Mix aus angeregten Diskussionen, Maschinenklang und Wiedersehensfreude. Dieser Moment ist für mich jedes Mal aufs Neue ein absolutes Highlight.
Eine bunte, vielfältige Branche
Die Verpackungsbranche ist bunt, vielfältig und lebendig. Sie verbindet Ingenieurkunst mit Kreativität, Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit, Technik mit Emotion. Wer hier arbeitet, ist immer mitten in der Bewegung und nah an Themen, die unsere Zukunft prägen.
Genau deshalb arbeite ich in der Verpackungsbranche. Weil sie so vielschichtig ist, weil sie Zukunft gestaltet und weil sie voller Menschen steckt, die mit Leidenschaft und Innovationsgeist daran arbeiten, die Welt ein Stück besser zu machen.