Mit dem flexiblen Verpackungspapier Koehler Nex-Plus-Seal Pure in 65 g/m² kann Einweg- oder Mehrwegbesteck hygienisch sicher und reißfest verpackt werden. Individuell bedruckt, im Flexodruck und für den direkten sowie indirekten Lebensmittelkontakt geeignet, oder auch unbedruckt kann das Papier als fertige Rollenware für die Verpackungsmaschine bei der Franz Veit GmbH erworben werden. Anwendung findet die Verpackungslösung bereits in Kliniken, bei Fluggesellschaften oder in der Hochschulgastronomie.