Das Rekordergebnis von 101,3 Mio. neuen EPAL Europaletten entspricht einem Wachstum von 5,5 % im Vergleich zum Vorjahr (Produktion 2020: 96,1 Mio. EPAL Europaletten). Auch im Bereich der Reparatur ist ein deutlicher Zuwachs von 7,6 % zu verzeichnen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Produktion von EPAL-Gitterboxen, die um 66,7 % auf 288.149 Gitterboxen gewachsen ist. Das Gesamtvolumen von Produktion und Reparatur von allen EPAL-Ladungsträgern hat im Jahr 2021 insgesamt 130,8 Mio. Paletten betragen (+ 6%).

Robert Holliger, Präsident der EPAL: „Das Jahr 2021 war von großen Herausforderungen geprägt. Einerseits bestand infolge des konjunkturellen Aufschwungs nach dem erwarteten Abklingen der Corona-Pandemie eine große Nachfrage nach EPAL-Ladungsträgern. Andererseits haben die Verknappung und der deutliche Preisanstieg von Holz die Situation für die Hersteller und Reparateure von EPAL Europaletten sehr schwer gemacht. Umso mehr macht es uns stolz, dass trotz der Verknappung von Holz die Produktion von EPAL Europaletten noch einmal gesteigert werden konnte. Wir bedanken uns bei den Lizenznehmern der EPAL und bei den Verwendern von EPAL Europaletten für dieses hervorragende Ergebnis.“

Gewährleistung der Lieferketten von Industrie und Handel

Nachdem im Zuge der Verknappung und des Preisanstiegs von Holz im Frühjahr 2021 vereinzelt die Befürchtung geäußert wurde, dass die Verwender aus Industrie und Handel nicht in ausreichender Zahl mit EPAL Europaletten versorgt werden könnten, hat sich dies im Rückblick nicht bewahrheitet. Der EPAL Europalettenpool hat sich auch im Jahr 2021 als verlässlicher Partner von Industrie und Handel und deren Lieferketten erwiesen und die jederzeitige Verfügbarkeit von EPAL Europaletten gewährleistet.

Bernd Dörre, CEO der EPAL: „Das große Vertrauen der Verwender in den offenen EPAL Europalettenpool ist zugleich auch ein Beweis für die Bedeutung von EPAL Europaletten in der internationalen Warenlogistik. Neben der Gewährleistung von Effizienz und Sicherheit der Logistikprozesse unterstützt der Einsatz von EPAL Europaletten die Verwender auch bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Die Wiederverwendung von EPAL Europaletten schützt die Holz-Ressourcen und reduziert die CO2-Emissionen durch Produktion und Transport. Der EPAL Europalettenpool ist das Musterbeispiel einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Es ist daher nicht überraschend, dass die Zahl der Teilnehmer an dem offenen Palettentausch stetig wächst und dies zu dem Rekordergebnis der Produktion von EPAL Europaletten geführt hat.“

Ob das Rekordergebnis im Jahr 2022 wiederholt werden kann, lässt sich angesichts der erheblichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine aktuell nur schwer einschätzen. Allerdings hat sich im ersten Quartal 2022 das Wachstum der Produktion von EPAL Europaletten fortgesetzt. Die Liefersicherheit von EPAL Europaletten ist daher unverändert gewährleistet.