Sarah Busch, Head of Customer Trainings der Gerhard Schubert GmbH, erklärt: „Wir möchten unsere Kunden so professionell unterstützen, dass sie das Optimum aus ihrer Verpackungsanlage herausholen können. Deshalb investieren wir verstärkt in neue Schulungskonzepte mit einem Mix aus klassischen und digitalen Lerninhalten.“

„Schubert Learning Space“ heißt die digitale Lernplattform, deren erste Inhalte der Verpackungsmaschinenbauer aktuell in Zusammenarbeit mit Kunden testet und 2024 präsentieren möchte. Darauf zu finden sind interaktive Kurse, die sowohl an die Fachkräfte der Kunden als auch an die eigenen Mitarbeitenden gerichtet sind.

Barrierefreie Lernmodule on demand für Bedienpersonal

Zusätzlich möchte Schubert Lernmodule für Maschinenbedienpersonal anbieten. Gerade in diesem Bereich tun sich produzierende Unternehmen schwer, gute Mitarbeitende zu finden, zu befähigen und zu halten. Eins der häufigsten Hindernisse sind sehr unterschiedliche Fach- und Sprachkenntnisse.

„Deshalb arbeiten wir ein Lernkonzept mit vorproduzierten barrierefreien Inhalten aus – also vielen Bildern, Animationen und Videos, die mit möglichst wenig Sprache verständlich sind“, berichtet Busch. Diese Inhalte sollen on demand verfügbar sein und können bei Bedarf vom Produktionsleiter selbst für eine Personalschulung freigeschaltet werden. „Damit sind unsere Kunden flexibel und unabhängig, was die Weiterbildung ihres Personals betrifft“, ergänzt Busch.