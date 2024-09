Jede dritte Person kam aus dem Ausland. Die Besucherinnen und Besucher reisten überwiegend aus europäischen Ländern nach Nürnberg. Nach Deutschland kamen die meisten Menschen aus Österreich, der Schweiz, Italien, Tschechien, Polen, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, der Türkei und Ungarn in die Frankenmetropole.

Laut einer Besucherbefragung durch ein – nicht genanntes – unabhängiges Institut waren 96 % des Fachpublikums mit dem Angebot in den Messehallen zufrieden. Rund 90 % der Teilnehmer gaben an, in Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen ihres Unternehmens einbezogen zu sein. Zwei Drittel davon befinden sich in leitender Position. Die Besucher kamen vor allem aus den Branchen Food und Feed, Pharma und Medizin, Chemie, Kosmetik, Handel, Automotive, Elektrik und Elektronik, Non-Food, Logistik sowie Verpackung.