Mögliche Entspannung bei der Auftragslage

Im Bereich Papier und Kartonagen hat der Geschäftsklimaindex sein Tief aus dem Vormonat nochmals unterboten. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage erneut schlechter, während der Ausblick so pessimistisch war wie seit Langem nicht mehr. Einen möglichen Lichtblick gab es jedoch beim Auftragsbestand: Zwar war dieser erneut rückläufig, jedoch weniger stark als in den Vormonaten. Dies lag vor allem an der Entwicklung im Inland, während die Situation im Ausland den Unternehmen mehr Sorgen bereitete. Die Exporterwartungen rutschten in den negativen Bereich. Obwohl die Produktion vielerorts zurückging, konnte die Kapazitätsauslastung von 80,1 % im Vorquartal auf 81,8 % gesteigert werden – was jedoch weiterhin deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 86,9 % liegt. Die Produktionspläne bleiben zurückhaltend, und aufgrund der anhaltend schwierigen Auftragslage ist auch die Personalplanung auf Kürzungen ausgerichtet. Dies gilt ebenso für die Verkaufspreise.