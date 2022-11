Warum Aufklärung zur korrekten Entsorgung von Verpackungen wichtig ist

Verbraucher nehmen eine zentrale Rolle im Recycling ein. Denn nur mit einer konsequenten Mülltrennung können Verpackungen recycelt und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Wie groß der positive Effekt für die Umwelt ist, zeigt eine aktuelle Studie des Öko-Instituts: Durch die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungen aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack, aus Glas sowie aus Papier, Pappe und Karton werden in Deutschland jährlich 1,95 Mio. t CO 2 -Äquivalente eingespart. Das ist so viel, als würde eine Person 1,38 Mio. Mal von Berlin nach New York fliegen. Gleichzeitig werden durch Verpackungsrecycling im Jahr rund 4 Mio. t Sekundärrohstoffe erzeugt. Sie sind eine wichtige Rohstoffquelle für die Herstellung neuer Produkte.