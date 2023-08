Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg gegenüber dem bereinigten Wert des Vorjahresquartals um rund 18 Mio. € auf 42 Mio. € an. Die entsprechende EBITDA-Marge lag bei 7,7 Prozent (Vorjahr: 4,6 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 10 Mio. € (Vorjahr: 5 Mio. €). Regional zog der Auftragseingang in Asien deutlich an. In anderen Märkten war die Nachfrage dagegen eher gedämpft. Regional zog der Auftragseingang in Asien deutlich an. In anderen Märkten war die Nachfrage dagegen eher gedämpft.

Vor allem im Segment Packaging Solutions verzeichnete Heidelberg beim Auftragseingang ein starkes Wachstum von rund 25 Prozent. „Heidelberg ist im Kernmarkt Druck strategisch richtig aufgestellt und kann so verhaltene Entwicklungen in anderen Bereichen abfedern“, sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. Mit der im Mai 2023 vorgestellten neu entwickelten Boardmaster für den hochproduktiven Verpackungsdruck erzielte das Unternehmen im ersten Quartal bereits erste Umsätze. Auch die Nachfrage nach der neuen Maschine Gallus One im Wachstumsfeld des digitalen Etiketten-Drucks bestätigt den Markttrend.