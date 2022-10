Die lokale Bevölkerung kann an Strand oder Land gesammeltes Plastik eintauschen und erhält im Gegenzug Geld oder Sozialleistungen. Ein Teil des gesammelten Plastikabfalls wird als Social Plastic der Recycling-Wertschöpfungskette zugeführt und kann in unseren Flaschenkörper eingesetzt werden. Das soll Armut und Plastikmüll in der Natur bekämpfen. Die Pril Social Plastic Limited Edition wird am Produktionsstandort in Düsseldorf produziert.