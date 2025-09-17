Markt

17. Sep. 2025

Benutzerfreundliche Verpackung mit Desig4Recycling

Henkel stellt benutzerfreundliche und nachhaltige Pappkartuschen vor

Henkel führt die nächste Kartuschengeneration für sein Portfolio an Montageklebstoffen und Silikonen ein, die unter Marken wie Pattex und Sista sowie Schwestermarken wie Rubson, Unibond und Moment vertrieben werden. Das neue Kartuschen-Design verbessert die Nachhaltigkeit der Produkte und erhöht gleichzeitig den Komfort für die Anwender.

(Bild: Henkel)

Als Teil eines umfangreichen mehrjährigen Umstellungsprogramms begann Henkel mit der Markteinführung im September 2025 europaweit in der Kategorie für Sanitär- und Mehrzweck-Silikondichtstoffe.

Die aktuelle Kartuschen-Technologie wurde bereits in den 1930er Jahren entwickelt und dominiert bis heute nahezu unverändert den Markt. Diese Lösungen erfordern nicht nur Werkzeuge und Zeit für die Vorbereitung, sondern verursachen auch nicht-recyclingfähige Kunststoffabfälle. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsziele hat Henkel in den vergangenen Jahren deshalb weltweit verschiedene Projekte initiiert, um eine neue Generation von Kartuschen zu entwickeln, mit der die Kreislauffähigkeit erhöht werden kann – ohne dabei die Produktleistung oder die Gewohnheiten der Anwender zu beeinträchtigen.

„Unsere neue papierbasierte Kartuschen-Technologie ist das Ergebnis einer zweijährigen intensiven Entwicklungs- und Testphase mit mehr als 3.000 professionellen Anwendern und Heimwerkern“, erklärt Baptiste Chieze, Director Marketing, Digital & E-Commerce für Konsumentenklebstoffe bei Henkel. „Diese innovative Lösung der nächsten Generation vereint signifikante Verbesserungen im Bereich Nachhaltigkeit mit einer komfortableren Funktionalität, ohne dabei die Produktleistung zu beeinflussen, für die unsere Marken bekannt sind. Wir sind überzeugt, dass diese neuen Kartuschen zu einem zentralen Unterscheidungsmerkmal im Markt für Silikone und Montageklebstoffe werden, weil sie die Bedürfnisse und Erwartungen der Anwender optimal erfüllen.“

Verbesserte Recyclingfähigkeit und Kunststoffreduzierung um mindestens 51 Prozent

Herkömmliche Kartuschen bestehen hauptsächlich aus Kunststoff. Nach dem Gebrauch muss die gesamte Packung im Restmüll entsorgt werden, da die Materialien mit Kleb- oder Dichtstoffresten verunreinigt sind. Die neuen Pappkartuschen von Henkel bestehen aus verschiedenen Schlüsselkomponenten: Verschlusskappe und Düse sowie Ring und Kolben werden alle aus mindestens 49 % recyceltem Kunststoff hergestellt. Darüber hinaus besteht der Kartuschenkörper aus 100 % recycelter Pappe und umschließt einen inneren Schlauchbeutel.

In der Herstellung reduziert sich die eingesetzte Kunststoffmenge pro Kartusche so um mindestens 51 % im Vergleich zu aktuellen Standardkartuschen. Zudem können nach Gebrauch die nicht wiederverwertbaren verunreinigten Teile (Verschlusskappe, Düse, Kolben und innerer Beutel) vollständig getrennt und im Restmüll entsorgt werden, während Kartuschenkörper und Ring über das Altpapier- und Wertstoffsystem recycelt werden können. Im Ergebnis kann so die Menge des nicht wiederverwertbaren Abfalls pro Kartusche um 73 % reduziert werden.

Hohe Benutzerfreundlichkeit ohne Qualitätseinbußen

Die neuen Pappkartuschen von Henkel verbessern laut eigenen Angaben nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern gleichzeitig auch den Komfort und die Anwendung für Nutzer. Sie lassen sich automatisch ohne Schnittwerkzeuge öffnen – Nutzer müssen lediglich noch manuell die Düse aufsetzen und die Kartusche in eine handelsübliche Kartuschenpistole einlegen. Durch das Anpressen öffnet sich die Kartusche automatisch. Dieser Mechanismus verbessert nicht nur die Sicherheit, sondern vereinfacht und beschleunigt auch die Anwendung.

Die neuen Pappkartuschen können genau wie herkömmliche Kunststoffkartuschen mit handelsüblichen Kartuschenpistolen verwendet werden. Wird das Produkt nicht vollständig aufgebraucht, kann die Pappkartusche einfach mit der beigefügten Verschlusskappe verschlossen und später wiederverwendet werden.

