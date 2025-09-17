Henkel stellt benutzerfreundliche und nachhaltige Pappkartuschen vor

Als Teil eines umfangreichen mehrjährigen Umstellungsprogramms begann Henkel mit der Markteinführung im September 2025 europaweit in der Kategorie für Sanitär- und Mehrzweck-Silikondichtstoffe.

Die aktuelle Kartuschen-Technologie wurde bereits in den 1930er Jahren entwickelt und dominiert bis heute nahezu unverändert den Markt. Diese Lösungen erfordern nicht nur Werkzeuge und Zeit für die Vorbereitung, sondern verursachen auch nicht-recyclingfähige Kunststoffabfälle. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsziele hat Henkel in den vergangenen Jahren deshalb weltweit verschiedene Projekte initiiert, um eine neue Generation von Kartuschen zu entwickeln, mit der die Kreislauffähigkeit erhöht werden kann – ohne dabei die Produktleistung oder die Gewohnheiten der Anwender zu beeinträchtigen.

„Unsere neue papierbasierte Kartuschen-Technologie ist das Ergebnis einer zweijährigen intensiven Entwicklungs- und Testphase mit mehr als 3.000 professionellen Anwendern und Heimwerkern“, erklärt Baptiste Chieze, Director Marketing, Digital & E-Commerce für Konsumentenklebstoffe bei Henkel. „Diese innovative Lösung der nächsten Generation vereint signifikante Verbesserungen im Bereich Nachhaltigkeit mit einer komfortableren Funktionalität, ohne dabei die Produktleistung zu beeinflussen, für die unsere Marken bekannt sind. Wir sind überzeugt, dass diese neuen Kartuschen zu einem zentralen Unterscheidungsmerkmal im Markt für Silikone und Montageklebstoffe werden, weil sie die Bedürfnisse und Erwartungen der Anwender optimal erfüllen.“