Dazu gehört eine intensive Prüfung der eingesetzten Ressourcen: „Dabei eröffnen sich oft Möglichkeiten, auch die Primärverpackung erheblich zu reduzieren und so wertvolle Ressourcen einzusparen“, berichtet Wieder. „So erarbeiten wir eine Verpackung, die nur minimale Materialien in Anspruch nimmt, aber die die Waren trotzdem vor Beschädigungen schützt.“

Der von Mosca entwickelte CO 2 -Produktkalkulator liefert dann die genauen Emissionsdaten der jeweiligen Verpackung.

Länderspezifische Tests für Transportsicherheit

Bei Interesse nehmen Unternehmen über ein Anfrageformular mit Mosca Kontakt auf und vermerken konkrete Herausforderungen, die beim Test berücksichtigt werden sollen. Anschließend erstellen Mosca-Experten gemeinsam mit Sachverständigen des Kunden einen Versuchsplan, der optimal auf das Kundenprodukt und dessen Transportweg zugeschnitten ist. Dabei berücksichtigen sie bereits die relevanten Standards. Je nachdem, in welches Bestimmungsland die Waren transportiert werden, sind andere rechtliche Normen relevant – und damit andere Tests.

Steht der Versuchsplan, schickt der Kunde mehrere Paletten mit gesicherten Produkten und einem Maximalgewicht von jeweils 1,5 t an Mosca. So ist auch bei unzureichender Transportsicherung und etwaiger Beschädigung genügend Material vorhanden, um alle Tests durchzuführen. Auf Wunsch umreift oder umwickelt Mosca die Produkte im angrenzenden Showroom mit eigenen Maschinen und ermöglicht so den direkten Vergleich zwischen verschiedenen Verpackungsarten.