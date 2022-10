Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase in den drei Ikea Einrichtungshäusern Köln-Godorf, Düsseldorf und Ulm führen nun alle 54 Ikea Einrichtungshäuser Deutschlands größtes Mehrwegsystem Recup/Rebowl ein, um Getränke und Speisen in nachhaltigen To-go-Behältnissen anzubieten.

Wie funktionier Recup?

Das Pfandsystem funktioniert so: Beim Kauf eines Getränks im Recup zahlen Kunden einen Euro Pfand, bei Speisen in der Rebowl fünf Euro Pfand. Nach Verzehr der Getränke und Speisen lassen sich die leeren Behältnisse bei rund 13.000 Partnern zurückgeben und der Pfandbetrag wird erstattet. In den Ikea Einrichtungshäusern gibt es ebenfalls Pfandautomaten, an denen sich Recups zurückgeben lassen. In jedem Ikea Einrichtungshaus gibt es drei Recup/Rebowl-Ausgabestellen: das Ikea Restaurant, das Schwedenbistro und das Mitarbeiterrestaurant.