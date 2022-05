Gemäß dem Anlass der Umwelttage, Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Alltag zu schaffen, konnten vielen interessierten Besucher wichtige Fragen beantwortet und praktische Tipps gegeben werden.

„Viele Konsumentinnen und Konsumenten sind sehr bemüht, möglichst nachhaltig zu handeln und beim Einkauf die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das haben wir vergangenes Wochenende im Gespräch mit den Menschen erneut gemerkt. Sie sind dabei aber oft von Halbwahrheiten oder Mythen geleitet, wonach zum Beispiel Kunststoffverpackungen immer die schlechteste Wahl seien und am besten sowieso ganz unverpackt gekauft werden sollte. Viele achten auch sehr auf die richtige Mülltrennung, aber es gibt nach wie vor Unsicherheiten bzw. Aufklärungsbedarf“, erklärt Plattformkoordinatorin Sandra Pechac, die beide Tage vor Ort war.

„Klar ist: Jede überflüssige Verpackung ist zu vermeiden. Was auf den ersten Blick manchmal überflüssig erscheint, ist es in vielen Fällen aber nicht. Denn der Einsatz der optimalen Verpackung hat bei richtiger Entsorgung überwiegend positive Effekte auf die ökologische Bilanz eines Produktes“, so Pechac weiter. „Beim interaktiven Pop-Stand konnten wir viel Aufklärungsarbeit leisten und die Verbraucher unterstützen, sich im Verpackungsdschungel zurecht zu finden.“

Der Pop-Up Stand war dazu in drei Stationen aufgeteilt, die jeweils Anschauungsmaterial und zentrale Informationen bereithielten.

Verpackungen als Schutz vor Lebensmittelverschwendung

Bei der ersten Station ging es um das Thema Lebensmittelverschwendung. Erst am 27. April 2022 war „Stop Food Waste Day“, der darauf aufmerksam machen soll, dass weltweit rund ein Drittel aller Lebensmittel verloren geht oder weggeworfen wird – klimatechnisch eine Katastrophe, denn so entstehen 8 % der weltweiten Treibhausgase. Vor diesem Hintergrund wurde den Besucher beim Pop-up-Stand in Seiersberg der Nutzen von Verpackungen näher gebracht.