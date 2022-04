Neue Verpackung: Gibt es– außerhalb der EU – bereits von anderen Ländern ähnliche Bestrebungen, eine solche Abgabe einzuführen?

Biss: Bisher gelten in Europa Spanien, Italien und England als Vorreiter mit einer eigenen Kunststoff-Steuer, die sich auf den Einsatz von Rezyklaten oder die Recyclingfähigkeit von Verpackungen fokussiert. Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es mehrere Länder, die sehr rigoros Verbote durchsetzen, doch Abgaben und/oder Steuern sind mir bisher nicht bekannt. Ich rechne am ehesten im asiatischen Raum mit Abgaben und Steuern auf nicht recyclingfähige Verpackungen wie auch auf Verpackungen, die ohne Rezyklat-Anteil in Verkehr gebracht werden. Hier richtet sich klar der Blick in Richtung Europa, in Asien ist man derzeit auch an einem Pendant zur SUPD dran.

Neue Verpackung: Wer zahlt – voraussichtlich – am Ende die Zeche: Packmittelhersteller, Inverkehrbringer/Markenartikler oder der Verbraucher?

Biss: Das wird die Praxis zeigen, und kann derzeit sicher noch nicht pauschal beantwortet werden. Aber, betrachtet man die Plastikabgabe, welche die EU im Januar 2021 zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft eingeführt hat, so gibt es je nach EU-Mitgliedstaat die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Die einen halten Töpfe dafür vor, andere geben es weiter an die Wirtschaft, die wiederum schlagen es auf die Produkte drauf. Someone has to pay the bill. Doch auch wenn uns jetzt im ersten Moment der Aufbau einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft als teuer erscheint, so kann diese einen Segen darstellen und viele Produkte auch wieder erschwinglicher machen. Insbesondere für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland, im Rahmen der derzeitigen Preistendenzen bei jeglichen Rohstoffen.

