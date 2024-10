neue verpackung: Auf Ihrer Website habe ich gelesen, dass Syntegon auch Lösungen für Biokunststoffe anbietet. Vielleicht erst einmal zur Einordnung: Was genau verstehen Sie darunter – biobasierte oder biologisch abbaubare Kunststoffe? Und welche Rolle spielen diese in der Industrie?

Sauer: Stimmt, Biokunststoffe sind ein breites Feld. Für uns ist es aber letztlich egal, ob es sich um biobasierte oder biologisch abbaubare Kunststoffe handelt. Sobald sie als Packstoff verarbeitet sind, verhalten sie sich vergleichbar zu anderen Polymeren. Der Unterschied ist für uns also nicht so relevant. Um die Frage aber trotzdem zu beantworten: Wir sprechen hauptsächlich über die biologische Abbaubarkeit der Materialien.

Wir haben mit Materialherstellern zusammengearbeitet und schon vor einigen Jahren begonnen, biologisch abbaubare Materialien zu testen. Diese Materialien verhalten sich anders als herkömmliche Kunststoffe, aber wir haben Lösungen gefunden, um sie zuverlässig und ohne Probleme zu verarbeiten. Besonders im Bereich „on the go“ sehen wir einen Bedarf an biologisch abbaubaren Verpackungen, weil viele Marken verhindern möchten, dass ihre Verpackungen in der Umwelt landen.

Wenn auch die meisten unserer Kunden, auch getrieben durch die PPWR, in Richtung Zirkularität arbeiten – manchmal scheitert das auch schlicht an den Zielmärkten. Denn bei Weitem nicht in allen Regionen der Welt gibt es die nötige Infrastruktur, um Stoffkreisläufe zu schaffen. Und dann sind Verpackungen, die sich in kurzer Zeit in der Umwelt auflösen, auf jeden Fall die nachhaltigere Lösung.