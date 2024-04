Der Fokus der Empack liegt auf praxisgerechte Lösungen, die der Besucher in seinem Unternehmen gut umsetzen kann. Maria Soloveva, Projektleiterin von des Veranstalters Easyfairs: „Die Empack ist regional, effizient, persönlich. Der Besucher findet hier Kontakt zu Experten und lernt neue, passgenaue Lösungen und Produkte kennen.“ Dabei decken die Aussteller die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackungstechnik ab, von den Materialien über die Maschinen bis zu kompletten Verpackungslösungen. Der Besucher kann sich mit Key-Playern der Branche austauschen, darunter Bluhm, Knüppel, Romwell und Teampack austauschen, für die eine Messebeteiligung seit Jahren gesetzt ist. Er kann aber auch neue Aussteller kennenlernen, zum Beispiel Beck Packautomaten, Fiberlane, Petroplast und Ribox.

Spannende Vorträge

Ebenso spannend wie ein Rundgang über die Ausstellungsfläche verspricht der Besuch des Vortragsprogramms zu werden. Hier geben Experten einen umfassenden und doch praxisorientierten Überblick über das, was die Branche bewegt. Einige Beispiele: Die Digitalisierung wird adressiert von Lukas Lehmann, Teamleiter Verpackungslogistik am Fraunhofer IML. Der Titel seines Vortrags: „Die zentrale Rolle der Daten“. Philip Bittermann, Chefredakteur des Fachmagazins neue verpackung, beantwortet die Frage, warum der Cyber Resilience Act für die Verpackungsbranche wichtig ist. Zum hoch aktuellen Thema Kreislaufwirtschaft – das ganz aktuell durch die künftige EU-Verpackungsverordnung (PPWR) noch befeuert wird – referiert Dr. Benedikt Brenken, R-Cycle. Sein Thema: „Warum digitale Produktpässe Kreislaufwirtschaft für Verpackungen ermöglichen. Denkanstöße wird sicherlich auch der Beitrag der Deutschen Umwelthilfe e.V. mit dem Vortrag zum Thema „Wo Mehrweg bereits gesetzlich festgeschrieben ist und darüber hinaus Potential bietet“ geben.

Zusätzliche Attraktivität gewinnt der Messebesuch durch die Möglichkeit, das Ticket auch für die zeitgleich und am selben Ort stattfindende Logistics & Automation zu nutzen. So hat der Besucher direkten Zugang zu rund 150 Ausstellern aus der Verpackungs- und Intralogistikbranche. Für wen Dortmund zu weit ist: Am 12. Und 13. Juni 2024 findet die Doppelmesse in Hamburg statt.