Ausgespielt wird die Kampagne noch bis Ende Juli 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Auftritt über Out Of Home-Formate, Print, Online und Social Media ist dabei eine Adaption der globalen Nachhaltigkeitsstrategie mit dem weltweiten Slogan „Go Nature. Go Carton“, die den Weg des Unternehmens zur nachhaltigsten Lebensmittelverpackung der Welt widerspiegelt. Am Ende dieses Weges liegt das Nachhaltigkeitsziel Netto-Null-CO 2 -Emissionen im Unternehmen bis 2030 und bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette.

Stephan Karl, Geschäftsführer Tetra Pak DACH, zur Kampagne: „Das modernste Recyclingsystem läuft ins Leere, wenn die Verpackungen dort gar nicht eintreffen. Wir merken immer wieder, dass viele Verbraucher noch immer nicht wissen, dass alle Bestandteile eines Getränkekartons recycelbar sind, sofern die Infrastruktur dafür vorhanden ist und die Verpackungen von ihnen richtig entsorgt werden. Wenn eine Recycling-Wertschöpfungskette gut funktioniert, und ein richtiges Verständnis bei allen Konsumenten besteht, verhindert das Littering, spart Ressourcen und reduziert die Auswirkungen auf das Klima. Daher ist es immens wichtig, über eine Kampagne wie „Natürlich. Karton.“ das Bewusstsein in der Öffentlichkeit dahingehend zu schärfen, dass jeder beim Thema Recycling einen Beitrag leisten kann.“