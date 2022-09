Er tritt die Nachfolge von Andreas Schütte an, der mit dem heutigen Abschluss der Übernahme von Paccor durch die Faerch Gruppe aus seiner Funktion ausscheidet. Unter dem neuen Eigentümer wird Paccor den Übergang zu kreislauffähigen Verpackungen beschleunigen und seinen Kunden neue und innovative Verpackungslösungen anbieten.

Kilian Braunsdorf (47) kam im Juli 2020 als Mitglied der Geschäftsleitung zu Paccor und ist seitdem als Chief Financial Officer (CFO) tätig. Bevor er zu Paccor kam, hatte er globale Führungspositionen in der Verpackungsindustrie inne. Er begann seine Karriere in der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung und hat einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen.