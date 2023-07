Das Spektrum der Maßnahmen reicht von der Umstellung auf Grünstrom und E-Mobilität über den Ausbau der erneuerbaren Eigenversorgung – beispielsweise durch die Nutzung von Geothermie am Standort Ungarn – bis hin zur Entwicklung neuer, emissionssparender Maschinen und Anlagen. Der Emissionsreduktion der Nutzungsphase der eigenen Produkte ist das umfangreichste Kapitel des Berichts gewidmet. „Unsere Kunden stehen – genau wie der Rest der Welt – vor der großen Herausforderung, einen signifikanten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten. Unsere Aufgabe ist es, ihnen die Lösungen zu liefern, mit denen sich wirtschaftlicher Erfolg für ihr Unternehmen und eine nachhaltige Zukunft für uns alle in Einklang bringen lassen“, wird dazu der Entwicklungschef Dr. Sven Fischer zitiert.

Der vollständige Bericht ist auf der Krones Website in der Rubrik „Nachhaltigkeit“ hinterlegt und wird ab sofort im Jahresturnus aktualisiert. Die Aufbereitung und Darstellung der Inhalte folgt sowohl den Vorgaben der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) als auch den Anforderungen von CDP (Carbon Disclosure Project) und TCFD (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure).