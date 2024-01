Die Berry Global Group ist nach eigenen Angaben der erste Hersteller von Kunststoffverpackungen in Europa, der The Coca-Cola Company mit einem leichten Tethered-Verschluss für seine kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke in PET-Flaschen (Polyethylenterephthalat) beliefert.

Mehr als 400 Millionen Verschlüsse wurden bisher erfolgreich auf Coca-Cola-Abfüllanlagen in Deutschland, Spanien und dem Vereinigten Königreich eingesetzt, und die Einführung wird in den anderen europäischen Werken des Unternehmens fortgesetzt. Der neue Verschluss von Berry für Coca-Cola verfügt über ein spezielles, manipulationssicheres Band, das, wenn es einmal beschädigt wurde, nicht die Fähigkeit des Verschlusses beeinträchtigt, befestigt zu bleiben. In geöffnetem Zustand bietet es einen weiten Winkel für einen einfachen Zugang zum Getränk und bequemes Trinken unterwegs. Der Verschluss für Coca-Cola basiert auf der patentierten CompactFlip-Scharnierlösung des Unternehmens. Er ist der erste, der in Verbindung mit dem neuen, leichten 26-mm-GME30.40-Hals verwendet wird, der von der Cetie (The International Technical Centre for Bottling) Single-Use Plastics Group entwickelt wurde, deren Mitglied Berry ist. Die neue Mündung ermöglicht eine Gewichtseinsparung von über 1 g bei PET im Vergleich zur aktuellen PCO-1881-Mündung. In Kombination mit einer 10-prozentigen Gewichtsreduzierung durch den Berry-Verschluss ist die neue Verpackung nun rund 20 % leichter als die PCO-1881-Version.