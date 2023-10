Welche Konzepte können im Marktsegment KWRUH (Kosmetik-, Wasch-, Reinigungsmittel- und Hygiene-Verpackungen) auf lange Sicht die beste Klimabilanz durch Vermeiden von Milliarden Einweg-Kunststoffverpackungsflaschen abliefern? Welche Technologien sind untauglich und welche Technologien können qualifiziert zu einer echten, effektiven Kreislaufwirtschaft mit Mehrwegflaschen führen, um Milliarden Kunststoff-Einwegflaschen nicht erst entstehen zu lassen? Diese aus dem endlosen energieaufwendigen CO 2 -emittierenden Kreislauf Herstellen, Befüllen, Verbrauchen, Recyceln und dem erneuten Herstellen zu halten und so Einwegflaschen aus Altplastik im Bereich KWRUH nicht mehr milliardenfach zu produzieren und in den Umlauf zu bringen? Die Antwort kann nur lauten: Mehrwegsysteme, die verhindern, dass solche Flaschen im unendlichen CO 2 -emittierenden Recyclingkreislauf gehalten werden.