Wer Essen in Vytal-Behältern bestellt, kann diese bei der nächsten Lieferung von einem der teilnehmenden Restaurants abholen lassen. Seit Februar 2022 bietet Lieferando die Lieferung in Mehrwegbehältern mit Vytal an und erweitert Lieferando dieses Angebot nun um die vereinfachte Rücknahme.

In Köln wurde der neue Abholservice bereits umfassend getestet. Zukünftig wird die Rückgabemöglichkeit in weiteren Städten angeboten, darunter Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart und Nürnberg.