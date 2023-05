Die Generation 65+ kennt „morgens in die Firma und am Abend wieder raus“, und das jeden Tag bis zur Rente. Viele Menschen erlernten einen Beruf mit dem Ziel, diesen bis zur Pension in einer Firma auszuüben. Im Laufe des Berufslebens plötzlich einen anderen Beruf zu ergreifen, in eine andere Branche zu wechseln, das war nicht an der Tagesordnung. Ab Mitte 50 ging man über Altersteilzeit oder Abfindungen in den vorgezogenen Ruhestand.



Diese Personalpolitik strebt eine vorzeitige Ausgliederung älterer Mitarbeiter an. Zwischen dem Berufsaustritt und dem offiziellen Rentenbeginn entstanden lange Wartezeiten, in denen die Betroffenen in einer Art rollenloser Rolle lebten, was nach einem aktiven Berufsleben schwerfiel. Der akute Fachkräftemangel sorgt momentan dafür, dass dieser Weg ein Holzweg ist. Heute muss die Beschäftigung Älterer gesteigert, Frühverrentungsanreize abgebaut und die Lebensarbeitszeit verlängert werden.

Erwerbstätigenquote älterer Beschäftigter steigt

Deutschland fehlt es an Arbeitskräften, weil die Babyboomer in Rente gehen und danach der „Pillenknick“ kommt. Eine Schraube, an der wir drehen können, ist die Verlängerung unserer Lebensarbeitszeit. Unter dem Schlagwort: „Rente mit 67“ wird das Rentenalter bereits seit 2012 schrittweise auf diese Altersgrenze angehoben. Die Erwerbstätigenquote der 55- bis unter 65-Jährigen hat sich in Deutschland von 2000 bis 2019 verdoppelt – von 37 auf 73 % (Eurostat 2020). Mit Ausnahme von Schweden gibt es kein Land in Europa mit einem größeren Anteil älterer Erwerbstätiger. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Alter von 50 bis 67 Jahren nahm zwischen 2013 und 2019 von 8,7 auf 11,4 Mio. zu, was einem Anstieg von 31 % entspricht. Der Altersübergangsreport des Instituts für Arbeit und Qualifikation (3/2020) zeigt aber auch, dass die Zahl der älteren Beschäftigten stieg. Die stärkere Alterung resultiert aber nicht zwingend aus der verstärkten Einstellung dieser Zielgruppe, sondern kann auch durch die Tatsache begünstigt sein, dass weniger Jüngere nachgekommen sind.



Grundsätzlich sollten ältere Menschen ohne Probleme länger arbeiten können, wenn sie das wollen. Das forderte der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Februar 2022. Aber können sie das nicht ohnehin schon? Nein, denn auch vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels lassen sich Arbeitgeber immer noch von dem höheren Lebensalter in ihrer Rekrutierungsentscheidung abhalten. Viel zu häufig wird diese Generation im Bewerbungsprozess negativ oder ablehnend gesehen.