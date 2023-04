neue verpackung: Und um den Perspektivwechsel zu wagen: Haben Arbeitgeber Ihrer Erfahrung nach eigentlich schon ein konkretes Kandidatenprofil im Gepäck, wenn sie auf Sie zukommen, oder entwickeln Sie dieses gemeinsam?

Yaakoubi: Grundsätzlich haben unsere Kunden konkrete Vorstellungen von den künftigen Stelleninhaberinnen und -inhabern. Gemeinsam besprechen wir die Vakanz / Ausgangsituation sehr ausführlich, um ein ideales Profil zu erarbeiten. Bei der Personalsuche kommt es aber auf viele Faktoren an, das Profil ist dabei nur ein Baustein.

Als spezialisierte Personalberaterin kann ich meinen Kunden an dieser Stelle viel effektiver beraten als ein generalistisch aufgestellter Headhunter. Meistens ist mir die aktuelle Marktsituation, der direkte Wettbewerb und auch die Einkommenssituation bereits bekannt. Aufgrund dieses einschlägigen Wissens kann ich die Kundenvorstellungen fast unmittelbar gegen den Markt prüfen und einschätzen.

Und ich nehme nur Mandate an, wenn ich überzeugt bin, sie auch besetzen zu können. Headhunter die rein erfolgsbasiert arbeiten, geben zu Beginn des Suchprozesses gerne „Vollgas“. Wenn dann bei den ersten Ansprachen/Präsentationen kein passender Kandidat oder passende Kandidatin dabei ist, verliert dieser Headhunter schnell das Interesse, weil er vermutlich selbst nicht mehr an den Erfolg glaubt und seinen „Lucky-Shot“ bei der nächsten Vakanz versucht. Wir hingegen suchen so lange, bis die Position besetzt ist. Das kann im Einzelfall bei Spezialisten-Positionen auch mehrere Monate dauern.

neue verpackung: Was kann ein Personalberater eigentlich realistisch leisten – und welche Hausaufgaben muss der Arbeitgeber selbst erledigen?

Yaakoubi: Seriöse Personalberater machen bei jeder Personalsuche eine individuelle Marktrecherche und stehen mit dem Auftraggeber während des gesamten Projektverlaufs in engem Kontakt. Sie übernehmen das komplette Bewerbermanagement und sprechen auch potenziell geeignete Kandidatinnen und Kandidaten an, die nicht aktiv auf Jobsuche sind – die also zum sogenannten passiven Arbeitsmarkt gehören. Im optimalen Projektverlauf kann sich unser Auftraggeber somit seinen Wunschkandidaten oder seine Wunschkandidatin anhand der präsentierten Auswahl aussuchen und einen Arbeitsvertrag anbieten.

Im externen Suchprozess ist die Kommunikation zwischen Personalberater und Auftraggeber am wichtigsten. Dafür sollte bereits vor dem Briefing-Gespräch Einigung zwischen der suchenden Fachabteilung und der HR bestehen, damit ein konkretes und realistisches Anforderungsprofil formuliert werden kann. Zudem sind wir als Berater auf ausführliches Feedback unseres Kunden zu den einzelnen Kandidatenvorschlägen angewiesen, damit die Suche optimal weitergeführt oder angepasst werden kann.

Einem gut durchdachten Employer Branding kommt daher eine große Bedeutung zu, damit ein Unternehmen bereits im Vorfeld als potenziell attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. Ist das Wunschtalent dann gefunden und eingestellt, muss eine zeitgemäße Unternehmens- und Führungskultur gewährleisten, dass der oder die neue Mitarbeitende auch gehalten und weiterentwickelt werden kann.

Mittlerweile leben wir zudem in einem Bewerbermarkt, das heißt Unternehmen müssen sich um geeignete Fach- und Führungskräfte bemühen – dies können wir unseren Kunden somit auch nicht abnehmen.