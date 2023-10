Auch Konstruktionsübungen als Lego-Modell sind Teil des Makeathons. (Bild: Packaging Valley)

Optima Packaging Group:

Bei Optima stehen gleich mehrere Aufgabenstellung zur Wahl:

Der Themenvorschlag zur Nachhaltigkeit ist die Entwicklung von Kindersicherungen an wiederverschließbaren Verpackungen. Eine entsprechende Ausarbeitung soll in Form von Skizzen und „echten Mockups“ am Beispiel von parallelwandigen Dosen aus faserbasierten Materialien wie Papier, Karton oder Materialverbunden erarbeitet werden. Es gibt fast keine Grenzen, wie die Lösung aussehen kann.

Es könnte beispielsweise eine Sicherung durch Abfolgen von definierten Dreh- oder Druckbewegungen sein, sonstige komplexe Mechanismen, die auf einem Trick beruhen oder auch die Anbringung zusätzlicher Verpackungshilfsmittel. Mit betrachtet werden soll aber immer die maschinelle Umsetzbarkeit / die „Maschinengängigkeit“ der Lösungen und auch der Aspekt, dass die Verschlussarten trotzdem für alle Altersgruppen handhabbar sein müssen.

Mit dem zweiten Thema "Erkennung und Sortierung von Objekten in pharmazeutischen Abfüllanlagen durch Robotik unterstützt vom digitalen Zwilling" soll gezeigt werden, wie verschiedene zukunftsweisende Technologien in einer Anwendung vereint werden können. Um bei der interdisziplinären Aufgabenstellung Erfolg zu haben, müssen die verschiedenen Teilgebiete aus Konstruktion und Software beherrscht und genauestens abgestimmt werden.

Mit einer Kamera sollen Objekte anhand verschiedener Merkmale erkannt und deren Koordinaten im Raum ermittelt werden. Die erkannten Objekte sollen dann mit einem selbst konstruierten Robotergreifer, welcher von einem 3D-Drucker gefertigt wird, gegriffen werden. Unter Zuhilfenahme eines digitalen Zwillings soll ein Roboterpfad geplant und geprüft werden. Der Pfad soll so geplant werden, dass die Objekte kollisionsfrei vom Roboter in der richtigen Reihenfolge abgelegt werden. Nach der virtuellen Inbetriebnahme wird die Applikation an einem realen Roboterversuchsstand in Betrieb genommen.

Warum sollten die Teilnehmer des Makeathon gerade bei Ihnen vorbeischauen?

Theoretisch macht Ihnen so schnell keiner was vor. Jetzt wollen Sie es sich beim Makeathon in der Praxis beweisen? Bei Optima stehen Ihnen die Türen offen. Sie ergänzen Ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten mit praktischen Einblicken und Erfahrungen in einem international erfolgreichen Familienunternehmen. Das bereichert Ihr Studium und hilft beim späteren Berufseinstieg. Vielleicht lernen Sie ja bei der Gelegenheit gleich Ihren zukünftigen Arbeitgeber kennen?