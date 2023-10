Fragen und Lösungsvorschläge im Rahmenprogramm

Große Nachfrage an Knowledge-to-go: Über 2.600 Teilnehmer verzeichnen die beiden Expertenforen Stagetalks der Powtech: In 55 Fachvorträgen diskutierten Experten an allen drei Tagen über aktuelle Themen in der Automatisierungs- und Processing-Industrie.

Das Expertenforum Stagetalks II legte den Fokus auf die Pharmaproduktion. Ganz im Trend standen darüber hinaus die Themen Future Energies, Batterieproduktion, Recycling, Sustainability und New Food.

Auch die VDMA-Sonderschau, erstmals gemeinsam organisiert von den Fachverbänden Allgemeine Lufttechnik und Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate, als Netzwerk-Plattform und Branchen-Repräsentant erfreute sich großer Beliebtheit. Elf Mitgliedsunternehmen sowie VDMA-Expertinnen und -Experten führten die Fachbesucher hautnah an die Prozesskette der Schüttgutindustrie heran.

Netzwerken, Kontakte knüpfen und neue Ideen diskutieren konnten sowohl das Fachpublikum als auch andere interessierte Besucher am Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“, dem Networking Pavilion und international Startup-Pavilion sowie am Powtech Campus Pavilion. Am Student Day am letzten Messetag führte eine digitale Guided Tour mehrere hundert Studierende und Doktoranden zu den Highlights der Fachmesse.