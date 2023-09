Die neuen Wärmerückgewinnungstürme der Fabrik sind zudem effizienter beim Erfassen der Abwärme aus dem Prozess und der Rückführung in das System. Um sowohl die Energie- als auch die Produktionseffizienz der Linermaschine zu steigern, stellt das Bioproduktewerk künftig Decklagen-Zellstoff aus Birkenholz in getrockneter Form bereit.

Um die nötigen Voraussetzungen für die Steigerung der Produktionskapazität zu schaffen, hat Metsä Board die Linermaschine und die Rollenausrüstung modernisiert und die Produktion optimiert. Bei den Neuerungen handelt es sich unter anderem um die Erhöhung der Kapazität in der Umrollung, den automatischen Transfer der Rollen von der Linermaschine zum Umroller, eine vollautomatische Rollenverladung und eine neue Logistikkette zum Tiefwasserhafen Ajos in Kemi.

Im Rahmen des Entwicklungsprogramms wird die bisher von Metsä Fibre betriebene Produktionslinie für ungebleichten Zellstoff in modernisierter Form an Metsä Board weitergegeben. Sie wird mit einer jährlichen Kapazität von 180.000 t Zellstoff aus Weichholz produzieren, welcher dann in der unteren Lage des Kraftliners aus Kemi zum Einsatz kommt.