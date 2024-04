Erst 2016 nahm das Unternehmen die Faltschachtelkartonmaschine BM1 mit einer Kapazität von 400.000 t im Jahr in Betrieb. Um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltig produzierten Verpackungsmaterialien, die die Kreislaufwirtschaft unterstützen, gerecht zu werden, wurde weiter investiert und so die Jahreskapazität auf 600.000 t erhöht. Damit ist die BM1 laut Metsä Board die größte und modernste Maschine ihrer Art in Europa. Sie wird zu 98 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben. Ursprünglich war der Start für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen.

„Mit der Investition in die Faltschachtelkarton-Kapazität in Husum ist Metsä Board gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Verpackungsmaterialien auf Faserbasis zu decken. Wir sind bestrebt, unsere Kunden mit hochwertigen und ressourceneffizienten Lösungen zu unterstützen, die dazu beitragen, fossile Materialien zu ersetzen und die Kreislaufwirtschaft zu fördern", sagt Mika Joukio, CEO von Metsä Board.

Neben der Erweiterung der Kapazität umfasste das Projekt außerdem die Modernisierung der gesamten Kartonfabrik sowie die Schaffung von mehr Lagerkapazität im Hafen. Die Hauptbestandteile der Investition sind die Erweiterung der Trockenpartie der Kartonmaschine, ein neuer Rollenschneider sowie ein automatisches Rollenhandhabungssystem. Das neue, vollautomatische Rollenübertragungs- und Steuerungssystem ist nach Angaben von Metsä einzigartig in der Kartonindustrie.

Das Werk Husum ist einer der größten Arbeitgeber der Gemeinde Örnsköldsvik und spielt eine wichtige Rolle für die Region und bei der groß angelegten Umstellung auf die Bioökonomie. Zu der Einweihungsfeier waren unter anderem die Projektpartner und Vertreter der Gemeinde Örnsköldsvik, des schwedischen Parlaments und der Forstindustrie eingeladen. Darüber hinaus tragen die Produkte von Husum maßgeblich zur Bereitstellung von Alternativen zu fossilen Materialien in Verbraucherverpackungen weltweit bei, wobei die wichtigsten Märkte Europa und Nordamerika sind.