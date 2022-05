Die Preisverleihung fand am 25. Mai 2022 am Hauptsitz von Multivac in Wolfertschwenden statt. Die Kategorien waren: Best Technical Future Professional, Best Commercial Future Professional und Best International Graduation Work. Neben Ruhm und Ehre erhielten die jeweils ersten Plätze 1.000 Euro und die zweiten Plätze 500 Euro Preisgeld.

Der Preis ist nach dem ehemaligen Geschäftsführer Hans Joachim Boekstegers benannt, weil er sich stark für den Nachwuchs im Verpackungsunternehmen engagiert hat. Unter anderem setzte er sich für Investitionen in Aus- und Weiterbildungen ein und unterstützte die Kooperation mit Hochschulen.