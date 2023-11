Sokhna Gueye, Leiterin der Verpackungsabteilung bei Nestlé UK & Ireland, sagte: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Impact Recycling und die Unterstützung bei der Finanzierung dieser neuen Anlage in Durham. Wir bei Nestlé setzen uns dafür ein, dass unsere Verpackungen ein mehrfaches Leben haben können und nicht als Abfall auf der Deponie landen. Die Unterstützung innovativer Technologien wie dieser ist nur einer der vielen Schritte, die wir unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen."

"In Großbritannien und Irland setzen wir unsere Bemühungen fort, um sicherzustellen, dass bis 2025 nahezu 100 % unserer Verpackungen für das Recycling bestimmt sind, und wir arbeiten weiter daran, dass alle unsere Verpackungen recycelbar oder wiederverwendbar sind. Es ist fantastisch zu sehen, dass unsere Verpackungen ein zweites Leben erhalten, und wir streben viele Partnerschaften an, um die Sammel- und Recyclinginfrastruktur in Großbritannien zu fördern."