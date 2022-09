Netto als wichtiger Partner im Lebensmitteleinzelhandel

Der Trennhinweis e.V. gewinnt mit Netto Marken-Discount den ersten großen Partner aus dem Lebensmitteleinzelhandel. „Die Zusammenarbeit mit Netto ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unsere Trennhinweise als einheitliche Lösung für alle Inverkehrbringer von Verpackungen zu etablieren“, freut sich Dr. Alexandra Ranzinger, Vorstand des Trennhinweis e.V. „Die vielseitigen Gestaltungsoptionen ermöglichen einen herstellerübergreifenden Einsatz der Trennhinweise. Damit haben wir die Chance, den Verpackungssymbol-Dschungel aufzulösen und Verbraucherinnen und Verbraucher nachhaltig über Abfalltrennung zu informieren.“

Der Bedarf an Informationen über Abfalltrennung ist groß: Laut einer aktuellen Umfrage wünschen sich 80 % der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland einheitliche Trennhinweise auf Verpackungen, die über die richtige Entsorgung der jeweiligen Verpackung informieren. Diesem Wunsch kommt der Trennhinweis e.V. nach. Der von dualen Systemen gegründete gemeinnützige Verein stellt Inverkehrbringern von Verpackungen die Trennhinweise in flexiblen Gestaltungsvarianten zum Aufdruck auf ihren Produktverpackungen zur Verfügung. Die Trennhinweise zeigen auf einen Blick, wie eine Verpackung zu entsorgen ist: in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack, ins Altpapier oder in die Glascontainer. Das einheitliche Grundlayout sorgt zudem für einen starken Wiedererkennungs- und Lerneffekt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern. Gleichzeitig symbolisiert das kreisförmige Logo den Wertstoffkreislauf.

Ergänzend zu den Symbolen zur richtigen Mülltrennung bietet der Verein Herstellern QR-Codes an, die zusätzlich auf die Verpackungen gedruckt werden können. Durch Scannen des QR-Codes gelangen Verbraucherinnen und Verbraucher zu kurzen Informationsvideos über Mülltrennung.