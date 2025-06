Die familiengeführte Optima Packaging Group erzielte 2024 einen Rekordumsatz von 800 Mio. Euro, was einer Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig wuchs die Belegschaft der Gruppe mit Hauptsitz in Schwäbisch-Halle weltweit auf rund 3.400 Beschäftigte an.

Die starke Nachfrage im Pharmasektor, vor allem nach schlüsselfertigen Anlagen mit Isolatoren und Gefriertrocknern, war ein Treiber für das US-Investment. Optima reagierte mit dem Ausbau seiner Kapazitäten in den Vereinigten Staaten. So wurde das bestehende Werk in Green Bay (Wisconsin) erweitert, ebenso der Standort in Raleigh (North Carolina). Zusätzlich nahm ein neues Werk in Puerto Rico den Betrieb auf. Für 2025 ist die Eröffnung eines weiteren Standorts im Mittleren Westen geplant.

„Durch die Erweiterung unserer Kapazitäten und die Verstärkung unserer Teams schaffen wir die Grundlage für eine professionelle Projektabwicklung und einen lokalen Lifetime-Support für die installierten Anlagen“, erklärt CEO Stefan König. Die Strategie ist klar: Lokale Nähe zu Kunden, schnelle Reaktionszeiten und maßgeschneiderter technischer Service durch regionale Teams.