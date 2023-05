Großes Interesse an der Weiterentwicklung der Papiertube auf dem Interpack-Stand von Stora Enso (Bild: Redaktion)

Das neue Konzept auf Holzfaserbasis soll Markenartiklern unterstützen, den Anteil an erneuerbaren Materialien in ihren Verpackungen zu erhöhen. Alle Komponenten der Tube sind für das Recycling ausgelegt. Die Tube besteht aus dem barrierebeschichteten Kartonmaterial „Natura Shape“ von Stora Enso und einem Schraubverschluss, der in Zusammenarbeit mit Blue Ocean Closures entwickelt und von AISA montiert wurde. Die Lösung enthält mehr als 85 % Fasern, der höchste Anteil, der in einem Tuben-Design verfügbar ist. Sie ist für Kosmetik- und Körperpflegeanwendungen vorgesehen und wird voraussichtlich 2024 auf dem Markt erhältlich sein. Die technologische Entwicklung des Schraubverschlusses für die Tube wird durch ein von Bio-Innovation kofinanziertes Designprojekt beschleunigt, an dem auch die Universität Karlstad in Schweden beteiligt ist.

Da Kunststoff nach wie vor das am weitesten verbreitete Basismaterial für Tuben ist, sahen sich Markeninhaber bei der Beschaffung nachhaltiger Alternativen vor eine Herausforderung gestellt. Martin Hammer, Business Developer bei Stora Enso, kommentiert diese Entwicklung wie folgt: "Wir glauben, dass es unerlässlich ist, den Faseranteil zu erhöhen, um Papiertuben zukunftssicher zu machen, indem sie besser recycelt werden können, einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen und die Erwartungen der Verbraucher an Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen."