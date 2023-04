Es handelt sich um Kapseln in plastikfreien Verpackungen und die Ultimate Liquids von Persil, die ab sofort mit einem neuen, verbesserten, barrierefreien QR-Code (AQR) auf den Verpackungen versehen sind. Ziel ist es, den 2 Millionen blinden und sehbehinderten Menschen in Großbritannien ein barrierefreies Einkaufserlebnis im Geschäft und zu Hause zu ermöglichen. Die AQR-Codes wurden in Partnerschaft mit dem Augmented-Reality-Spezialisten Zappar und in Zusammenarbeit mit dem Royal National Institute of Blind People (RNIB) entwickelt. Sobald der Code über ein Smartphone aufgerufen wird, liefert er Informationen über Produkte, Verwendung, Sicherheit und Recycling, die speziell für blinde und sehbehinderte Nutzer entwickelt wurden. Die Technologie, die die Erkennbarkeit der AQRs verbessert, funktioniert durch das Hinzufügen zusätzlicher Markierungen zu den bestehenden QR-Codes.